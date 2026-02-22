Dal primo aprile i monopattini elettrici a noleggio spariranno dalle strade di Firenze. La decisione è ufficiale: il Tar della Toscana ha respinto l'istanza cautelare presentata da Bird contro la delibera del Comune e Palazzo Vecchio va avanti senza tentennamenti: lo sharing nel capoluogo toscano sarà bandito. È una scelta che fa rumore. Perché Firenze diventerà la prima città italiana a dire addio in modo definitivo al noleggio dei monopattini elettrici. E perché il caso potrebbe fare scuola in altre amministrazioni alle prese con gli stessi problemi.