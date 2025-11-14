Bici e monopattini a passo d'uomo: in Slovacchia arriva il limite di 6 km/h sui marciapiedi

Secondo il governo slovacco, la nuova soglia di velocità serve a ridurre il rischio di collisioni tra pedoni e altri utenti delle aree pedonali. L'esecutivo ha spiegato che l'obiettivo è rendere più sicuri i percorsi urbani, richiamando i dati sugli incidenti diffusi dalla polizia, che per lo scorso anno indicano 67 morti tra i pedoni e 22 vittime tra ciclisti e utenti di monopattini. Sebbene i numeri siano in linea con quelli di altri Paesi europei in proporzione alla popolazione, le statistiche non specificano quanti di questi incidenti si siano verificati sui marciapiedi. Questa mancanza di dettaglio alimenta il dibattito pubblico sull'effettiva incidenza della misura e sulla sua capacità di migliorare la sicurezza stradale.