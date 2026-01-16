Napoli, donna ferita da un monopattino: polizia sulle tracce di due giovani ripresi dalle telecamere

A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Secondo quanto riporta Napoli Today, il monopattino sarebbe stato lanciato da due giovani da un parcheggio sopraelevato.