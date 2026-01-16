Logo Tgcom24
Cronaca
Vittima una 67enne

Napoli, donna ferita da un monopattino: polizia sulle tracce di due giovani ripresi dalle telecamere

I ragazzi avrebbero lanciato il mezzo da un parcheggio sopraelevato

16 Gen 2026 - 12:17
monopattino monopattini © Ansa

A Napoli, una donna di 67 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata colpita alla testa e alla spalla da un monopattino. L'episodio è avvenuto a Fuorigrotta, nei pressi del Sert, il Servizio recupero tossicodipendenti, che si trova vicino allo Stadio Maradona. La donna, rimasta cosciente, è stata soccorsa dal 118 e dagli agenti del vicino commissariato San Paolo a cui ora sono affidati gli accertamenti per fare luce sull'accaduto. Secondo quanto riporta Napoli Today, il monopattino sarebbe stato lanciato da due giovani da un parcheggio sopraelevato.

I due ragazzi sarebbero stati ripresi, a volto scoperto, a bordo di uno scooter, dalle telecamere di sorveglianza della zona. Gli investigatori del commissariato San Paolo sono sulle loro tracce.

La stessa vittima avrebbe prospettato l'eventualità di un lancio intenzionale ai poliziotti del commissariato San Paolo. La 67enne si trova ricoverata nell'ospedale Cardarelli della città, in prognosi riservata. Non sarebbe in pericolo di vita.

