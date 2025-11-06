Torino, bici giù dai Murazzi: il giovane colpito si è laureato in Medicina

Si è laureato in Medicina e Chirurgia a Torino Mauro Glorioso, il giovane palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito due anni fa da una bici lanciata dai Murazzi. "Questo percorso penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Non sono mai stato particolarmente felice di celebrare i risultati accademici, ma mi rendo conto che questa è la conclusione di una fase della mia vita e vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo viaggio e, soprattutto, brindiamo a un nuovo inizio. Ringrazio tutti i professori che mi sono stati vicini durante questo percorso e che mi hanno insegnato a diventare medico, non solo didatticamente, ma soprattutto umanamente", ha scritto Glorioso nei ringraziamenti della tesi.