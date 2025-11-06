Torino, bici giù dai Murazzi: il giovane colpito si è laureato in Medicina

"Questo percorso penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo", ha scritto nei ringraziamenti
Si è laureato in Medicina e Chirurgia a Torino Mauro Glorioso, il giovane palermitano rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito due anni fa da una bici lanciata dai Murazzi. "Questo percorso penso sia stata una delle scelte più difficili della mia vita. Ma ho avuto il privilegio di avere intorno a me persone speciali che mi hanno permesso di superare tutto questo. Non sono mai stato particolarmente felice di celebrare i risultati accademici, ma mi rendo conto che questa è la conclusione di una fase della mia vita e vi ringrazio tutti per aver partecipato a questo viaggio e, soprattutto, brindiamo a un nuovo inizio. Ringrazio tutti i professori che mi sono stati vicini durante questo percorso e che mi hanno insegnato a diventare medico, non solo didatticamente, ma soprattutto umanamente", ha scritto Glorioso nei ringraziamenti della tesi.
Quando quella sera di gennaio un gruppo di cinque giovani, poi condannati per tentato omicidio, decise di scagliare giù dai Murazzi una bicicletta, Glorioso frequentava il primo semestre del quinto anno del corso di Medicina e Chirurgia a Torino. Dopo lunghi mesi di ricovero e riabilitazione, attraversati dalla depressione e dall'interruzione degli studi, Mauro ha poi iniziato nuovamente il suo percorso accademico.
Come si legge sul sito dell'Università degli Studi di Palermo, nell'aprile 2024, l'Università di Torino gli ha concesso l'autorizzazione a proseguire gli studi seguendo tirocini e lezioni nell'ateneo della sua città natale. "Un lavoro di squadra tra docenti, tutor, segreterie e servizi di supporto che ha trasformato una sfida in un esempio", ha spiegato il professore di UniTo Umberto Ricardi, presidente della commissione di laurea e controrelatore della tesi di Glorioso.
Il giovane si è laureato con una tesi sperimentale sull'utilizzo della TAC nell'infarto del miocardio, "Valutazione della funzione biventricolare tramite CCT in pazienti con recente STEMI", che è stata giudicata meritevole di pubblicazione.