Piacenza, 18enne su monopattino elettrico a 98 km/h: multato
Il mezzo è stato sequestrato. La denuncia del Comune: "Monopattini a buon mercato ma pericolosi per la sicurezza pubblica"
Senza casco e a quasi cento chilometri orari, così un giovane sfrecciava sul suo monopattino elettrico per le strade di Piacenza. Un 18enne egiziano è stato fermato dalla polizia locale e multato per la doppia violazione di legge. Due settimane fa, sempre nella città emiliana, un 19enne era stato fermato mentre, insieme a un 22enne, viaggiava a quasi 90 chilometri orari su un mezzo elettrico modificato.
Senza limite di velocità
Il monopattino aveva una potenzia dichiarata di 2.400 watt e poteva raggiungere fino ai 98 km/h. Una velocità quasi cinque volte maggiore rispetto a quella prevista dal nuovo codice della strada, che ha fissato a 20 km/h il massimo consentito per questo mezzo di trasporto nelle aree non pedonali.
La preoccupazione del Comune: "Monopattini? Serio rischio per la sicurezza"
Ad aggravare ulteriormente la posizione del giovane è stato un dettaglio non trascurabile: il 18enne stava viaggiando senza casco, obbligatorio per legge. Per questo il ragazzo è stato multato e il monopattino è stato sequestrato con provvedimento finalizzato alla confisca. Secondo la polizia locale, infatti, sarebbe "assimilabile - per potenza e caratteristiche tecniche - a un motociclo non omologato". Sul posto è arrivato anche il proprietario del mezzo, che ha presentato una fattura d'acquisto pari a 750 euro. Da qui la denuncia del comune di Piacenza: "Un segnale di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica".