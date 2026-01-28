Piacenza, 18enne su monopattino elettrico a 98 km/h: multato

Ad aggravare ulteriormente la posizione del giovane è stato un dettaglio non trascurabile: il 18enne stava viaggiando senza casco, obbligatorio per legge. Per questo il ragazzo è stato multato e il monopattino è stato sequestrato con provvedimento finalizzato alla confisca. Secondo la polizia locale, infatti, sarebbe "assimilabile - per potenza e caratteristiche tecniche - a un motociclo non omologato". Sul posto è arrivato anche il proprietario del mezzo, che ha presentato una fattura d'acquisto pari a 750 euro. Da qui la denuncia del comune di Piacenza: "Un segnale di quanto questi veicoli, facilmente accessibili sul mercato, possano rappresentare un serio rischio per la sicurezza pubblica".