Bologna, 18enne scappa su monopattino elettrico modificato: cade e viene trovato con droga e contanti

Ha cercato di sfuggire a un controllo della polizia a bordo del suo monopattino elettrico modificato, ma la fuga si è conclusa in pochi secondi: raggiunti gli 80 chilometri orari, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. L'episodio è avvenuto lunedì sera in via Bonaventura Cavalieri, nel quartiere San Donato-San Vitale di Bologna. Il ragazzo, un 18enne di origine tunisina già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato trovato in possesso di otto grammi di hashish e 350 euro in contanti. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro del monopattino, un modello Kukirin G4 alterato per superare i limiti consentiti.