Logo Tgcom24
In evidenza
GarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloElezioni regionaliEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
Emilia Romagna
Il giovane aveva precedenti

Bologna, 18enne scappa su monopattino elettrico modificato: cade e viene trovato con droga e contanti

Il giovane, di origine tunisina, ha tentato di sottrarsi a un controllo della polizia lanciandosi a 80 km/h: identificato, è stato denunciato per spaccio

12 Nov 2025 - 08:52
© IPA

© IPA

Ha cercato di sfuggire a un controllo della polizia a bordo del suo monopattino elettrico modificato, ma la fuga si è conclusa in pochi secondi: raggiunti gli 80 chilometri orari, il giovane ha perso il controllo del mezzo ed è caduto a terra. L'episodio è avvenuto lunedì sera in via Bonaventura Cavalieri, nel quartiere San Donato-San Vitale di Bologna. Il ragazzo, un 18enne di origine tunisina già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, è stato trovato in possesso di otto grammi di hashish e 350 euro in contanti. Per lui è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e il sequestro del monopattino, un modello Kukirin G4 alterato per superare i limiti consentiti.

La fuga a tutta velocità nel quartiere San Donato

 Secondo quanto riferito dalla questura, e come riportato anche dalle edizioni locali di Repubblica e Corriere, gli agenti di una volante avevano fermato il giovane per un controllo di routine. Alla vista della pattuglia, il ragazzo ha tentato di allontanarsi a tutta velocità lungo via Cavalieri, spingendo il monopattino i suoi limiti. Il mezzo, che per legge non può superare i 20 km/h, era stato modificato fino a poter raggiungere una velocità massima di circa 80 km/h. Ma dopo pochi metri il giovane ha perso il controllo, cadendo sull’asfalto e rimediando alcune escoriazioni.

Il controllo della polizia e la scoperta della droga

 Una volta soccorso, il 18enne è stato identificato: durante la perquisizione gli agenti hanno trovato otto grammi di hashish e 350 euro in contanti, prevalentemente in banconote di piccolo taglio. Per questo hanno immediatamente ipotizzato un'attività di spaccio al dettaglio. Tutto il materiale, compreso il monopattino elettrico modificato, è stato posto sotto sequestro.

Le norme sui monopattini e i rischi della modifica

 La normativa in vigore stabilisce che i monopattini elettrici non possano superare la velocità di 20 km/h su strada e 6 km/h nelle aree pedonali. L'alterazione dei limiti di potenza e velocità rappresenta una violazione delle disposizioni di sicurezza e può comportare sanzioni amministrative e il sequestro del mezzo. Episodi come quello avvenuto a Bologna mettono in evidenza i rischi derivanti dalle modifiche non autorizzate, che possono trasformare un semplice dispositivo di mobilità urbana in un veicolo pericoloso.

Altri interventi antidroga nella zona

 Nella stessa giornata, le forze dell'ordine hanno condotto altri due interventi contro lo spaccio di stupefacenti tra la Bolognina e la zona Mazzini. In un'abitazione di proprietà Acer è stato arrestato un 32enne originario del Montenegro, trovato in possesso di circa 670 grammi di hashish nascosti nel frigorifero. Un secondo arresto ha riguardato un 31enne nigeriano sorpreso in via Azzurra mentre cedeva due dosi di crack a una ragazza. A casa sua sono stati rinvenuti ulteriori 45 grammi di cocaina.

Ti potrebbe interessare

bologna
monopattino
pusher

Sullo stesso tema