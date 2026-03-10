Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermato

Un automobilista è stato immortalato dal telelaser della polizia stradale mentre sfrecciava a 211 km/h sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero, in Sardegna. L'uomo non si è fermato all'alt degli agenti tentando una disperata fuga: inseguito dalla volante, è stato raggiungo e fermato dopo pochi chilometri. La vettura è risultata priva dell'assicurazione ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al conducente è stata sospesa la patente.