"BECCATO" DAL TELELASER

Sfreccia a 211 km/h sulla Sassari-Alghero senza assicurazione: inseguito e fermato

All'automobilista, che non si è fermato all'alt, è stata ritirata la patente e sequestrato il veicolo

10 Mar 2026 - 11:06
© Ansa

© Ansa

Un automobilista è stato immortalato dal telelaser della polizia stradale mentre sfrecciava a 211 km/h sulla strada a quattro corsie Sassari-Alghero, in Sardegna. L'uomo non si è fermato all'alt degli agenti tentando una disperata fuga: inseguito dalla volante, è stato raggiungo e fermato dopo pochi chilometri. La vettura è risultata priva dell'assicurazione ed è stata sottoposta a sequestro amministrativo. Al conducente è stata sospesa la patente.

Le violazioni

 Al conducente sono state contestate le violazioni previste dal Codice della strada per l'eccesso di velocità di oltre 60 km/h rispetto al limite consentito e la circolazione senza assicurazione. Oltre alla sospensione della patente di guida, con la decurtazione dei punti, il veicolo - come detto - è stato messo sotto sequestro amministrativo.

