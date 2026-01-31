Autovelox, su 11mila informalmente rilevati solo mille sono omologati

Il Mit ha trasmesso il decreto autovelox al ministero delle Imprese e del Made in Italy, il Mimit, per la successiva notifica alla Commissione europea, nell’ambito della procedura TRIS che prevede una clausola di “stand still” di 90 giorni. Una condizione che impone una sospensione temporanea, in questo caso di tre mesi. Lo stesso provvedimento è stato inviato anche al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il parere di competenza. Il decreto tiene conto degli esiti del censimento, che ha permesso di raccogliere informazioni su numero, tipologia, marca, modello e conformità degli apparecchi. Un iter fortemente voluto dal ministro Matteo Salvini con l’obiettivo dichiarato di garantire che gli autovelox siano utilizzati esclusivamente per la sicurezza stradale e non come strumento per fare cassa.