Gaiba (Rovigo), i residenti chiedono l'autovelox: "Auto e camion vanno a velocità folli"

A "Mattino Cinque" i cittadini scontenti: "Attraversare qui è un suicidio"

20 Feb 2026 - 12:31
© Da video

L'inviato di "Mattino Cinque" Marcello Piazzano è a Gaiba, in provincia di Rovigo, per ascoltare alcuni cittadini che preoccupati manifestano la volontà di avere un autovelox funzionante. La richiesta riguarderebbe la messa in sicurezza della strada Regionale 6 – via Provinciale, che attraversa e spacca in due Gaiba, dividendo il centro abitato con attività commerciali, servizi e abitazioni collocati su entrambi i lati della strada. "Attraversare qui è un suicidio. Auto e camion vanno a velocità folli" ha detto una donna in diretta.

"Il limite è di 50 km/h ma qui vanno a 100 e anche di più. Noi dobbiamo poter attraversare la strada in sicurezza e arrivare in paese. Mia madre che ha cent'anni è prigioniera in casa perché da sola non va più al di là della strada" ha proseguito la donna. "Difficoltoso anche per i bambini. Io sono nonno di tre nipoti ma abitando da questo lato della strada da soli non mi vengono più a trovare" ha aggiunto un cittadino.

"Chiediamo alla prefettura di valutare in maniera definitiva una soluzione a questo problema che sta diventando sempre più pericoloso" hanno chiesto all'unisono alcuni residenti di Gaiba. 

