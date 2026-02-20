Gaiba (Rovigo), i residenti chiedono l'autovelox: "Auto e camion vanno a velocità folli"

"Il limite è di 50 km/h ma qui vanno a 100 e anche di più. Noi dobbiamo poter attraversare la strada in sicurezza e arrivare in paese. Mia madre che ha cent'anni è prigioniera in casa perché da sola non va più al di là della strada" ha proseguito la donna. "Difficoltoso anche per i bambini. Io sono nonno di tre nipoti ma abitando da questo lato della strada da soli non mi vengono più a trovare" ha aggiunto un cittadino.