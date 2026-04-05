A guidare la classifica degli alimenti più gettati sono proprio i simboli della festa: uova di cioccolato e colombe. Subito dopo arrivano pane e prodotti sostitutivi, che rappresentano il 23% degli sprechi, seguiti dai secondi piatti, che incidono per l'8,5%. Numeri che raccontano una difficoltà diffusa nel calibrare quantità e consumi durante le festività.