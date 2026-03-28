Pasqua, dalla carne ai dolci: i prodotti tipici aumentano del 5,2%

Sarà l'ennesima Pasqua di rincari. Uova, colombe e decorazioni primaverili già affollano gli scaffali e le corsie di supermercati, alimentari e pasticcerie. Colori e prodotti sono sempre gli stessi (o quasi) ma i prezzi no. Lo afferma l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci: dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l'aumento medio è del 5,2% rispetto allo scorso anno.