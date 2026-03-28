Pasqua, dalla carne ai dolci: i prodotti tipici aumentano del 5,2%
Nel settore dei dolci le uova rincarano del +6%, la colomba classica del +7%, mentre in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio registra il +10%
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Sarà l'ennesima Pasqua di rincari. Uova, colombe e decorazioni primaverili già affollano gli scaffali e le corsie di supermercati, alimentari e pasticcerie. Colori e prodotti sono sempre gli stessi (o quasi) ma i prezzi no. Lo afferma l'Osservatorio Nazionale Federconsumatori che ha monitorato i costi dei prodotti tipici della Pasqua, dalla carne ai dolci: dalla rilevazione emerge che, nel 2026, l'aumento medio è del 5,2% rispetto allo scorso anno.
Dopo la forte impennata del costo del cacao, si registrano, anche quest'anno, aumenti nel settore delle uova di Pasqua (mediamente 6%), con in testa i coniglietti di cioccolato e l'uovo piccolo (8%). Nel settore dei prodotti da forno ad aumentare maggiormente è il prezzo della colomba classica 7%), in quello della carne il prezzo di agnello e coniglio (10%). Le uova fresche aumentano (nella confezione da 10 pezzi) dell'8%. Le tendenze della Pasqua 2026 riguardano soprattutto una maggiore attenzione al rapporto qualità-prezzo, più che al brand: si leggono più le etichette nutrizionali, si valuta la sostenibilità di ingredienti e filiere, si prediligono prodotti locali. Aumenta anche l'attenzione a non sprecare.
Come si festeggerà la Pasqua?
Per quanto riguarda le modalità con cui gli italiani si apprestano a festeggiare, abbiamo rilevato comportamenti piuttosto prudenti: le famiglie non rinunceranno a pranzi e a viaggi, ma con un atteggiamento più attento a contenere le spese e improntato al fai da te. Chi deciderà di partire (circa una famiglia su sette secondo le prime stime) resterà per oltre il 96% dei casi in Italia, riscoprendo le città d'arte, ma anche i piccoli borghi. Anche quest'anno, osserva l'associazione dei consumatori, solo una famiglia su quattro trascorrerà il pranzo di Pasqua o di Pasquetta fuori casa, preferendo soprattutto agriturismi e ristoranti dalla cucina tradizionale; in molti non rinunceranno, inoltre, tempo permettendo, al consueto pic nic o barbecue all'aperto.