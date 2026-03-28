Vacanze di Pasqua, 9 milioni di italiani in viaggio nonostante la crisi internazionale
Dall'osservatorio di Confturismo, Confcommercio e Swg: l'84% dei viaggiatori sceglie mete nostrane, il 29% opta per il mare
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Pasqua è ormai alle porte e molti italiani hanno già pianificato i propri viaggi: saranno oltre 9 milioni a partire. Un dato in lieve calo rispetto al 2025, complice anche la programmazione più lenta. Tuttavia, il clima di incertezza di questi ultimi mesi sta incidendo sulle scelte della meta: il 22% ha modificato i propri piani per le prossime vacanze, mentre un ulteriore 27% resta in attesa di sviluppi internazionali prima di decidere. Sono i numeri che emergono dall'osservatorio Confturismo Confcommercio e Swg. Chi partirà per Pasqua rimarrà prevalentemente in Italia (l'84%), il 9% sceglierà l'Europa e il 7% si spingerà più lontano.
Vacanze più brevi e destinazioni marittime in tendenza
Per quanto riguarda le destinazioni interne, tra le mete più gettonate ci sono Toscana e Campania, con un italiano su tre che farà visita a parenti o soggiornerà per qualche giorno da amici o in una seconda casa. Vacanze che si prospettano per lo più brevi: il 60% non dormirà fuori casa per più di due notti, mentre solo il 14% prevede almeno cinque pernottamenti. Con l'arrivo della primavera cresce la voglia di mare (29% delle partenze), mentre montagna e città d'arte si contendono il podio delle destinazioni con un 14% a testa del totale delle partenze.
Il budget medio programmato per le vacanze di Pasqua è inferiore ai 400 euro a testa, anche a causa dell'alto numero di persone che andranno da amici e parenti. Secondo Manfred Pinzger, presidente di Confturismo Confcommercio, "l'atteggiamento dei viaggiatori, in questo momento, è quello di stare alla finestra a vedere quello che succede. Sicuramente c'è molta preoccupazione tra gli imprenditori del settore per gli effetti che la situazione potrebbe produrre sul turismo. Siamo però fiduciosi che questa situazione possa presto trovare un epilogo positivo, per affrontare con il giusto passo la stagione estiva ormai alle porte".