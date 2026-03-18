Primavera: le migliori destinazioni in Europa per fare sport. L’ Italia è quinta

5 ITALIA – Il nostro Paese è in buona posizione: secondo le analisi congiunte di Enit, Banca d’Italia, Istat e Siae, nel 2025 il turismo sportivo ha registrato una crescita del 3,3%, con oltre 479,7 milioni di presenze complessive, individuando proprio nello sport uno dei fattori strategici a sostegno di questi numeri. Le statistiche censiscono oltre 15 mila sentier, 4.300 palestre e ben 279 centri wellness. La Lombardia si conferma uno dei laboratori più avanzati di turismo sportivo. Un ruolo sempre più importante è rivestito dal cicloturismo, che contribuisce anche a diversificare l’offerta e a destagionalizzare i flussi.