Croazia in primavera: la bellezza di camminare nella natura

LA REGIONE DELLA LIKA – Quest’area montuosa e selvaggia, situata nel cuore del Paese, è il luogo ideale per chi cerca percorsi immersi nelle foreste, tra altopiani e panorami spettacolari, con itinerari di trekking adatti a diversi livelli di preparazione: dai più esperti a chi vuole godersi semplicemente la natura passeggiando. In primavera il clima è mite e i paesaggi montani rigogliosi: è dunque l’ideale per visitare i Parchi Nazionali, tra i più belli del Paese, tra cui quello dei Laghi di Plitvice, patrimonio Unesco, e il Parco Nazionale del Velebit, dove si trova il celebre sentiero di Premužić, un circuito storico con splendidi panorami sul mare e sull’entroterra. La Lika è la regione ideale per chi cerca un’esperienza “green”, per essere immersi nella natura incontaminata, scoprire paesini locali e assaggiare cibi tipici e di antica tradizione.