Pasqua e la colomba, per l’80% degli italiani il dolce non può mancare a tavola
A dirlo è il progetto “Buone Fette” di Unione Italiana Food, che racconta questa protagonista della tradizione dolciaria italiana
© Unione Italiana Food
La Pasqua si vicina, e in questa occasione il progetto “Buone Fette” di Unione Italiana Food - l’Associazione di categoria aderente a Confindustria - racconta la colomba come protagonista della tradizione dolciaria italiana. “Per acquistare una colomba di qualità, il primo consiglio è quello di orientarsi verso i grandi marchi, realtà che hanno saputo trasferire su scala industriale il saper fare dei grandi pasticceri e replicare con rigore un processo tradizionalmente artigianale” ha detto Luca Ragaglini, vice-dirette di Unione Italiana Food. Importante è poi “verificare è che la confezione riporti la denominazione colomba: questo significa che il prodotto rispetta il disciplinare previsto dal Decreto che dal 2005 definisce con precisione gli ingredienti, la lavorazione e caratteristiche fondamentali di questo lievitato”.
I valori della colomba
Guardando a quanto avvenuto nel 2025, la produzione complessiva di colomba ha raggiunto le 24.740 tonnellate, per un valore pari a 90,1 milioni di euro. I consumi si sono attestati sulle 19.619 tonnellate. “Per le aziende del settore, la colomba rappresenta molto più di un semplice dolce stagionale: è il risultato di un lavoro di filiera che coinvolge competenze produttive, organizzazione di squadra e capacità di innovare sempre nel rispetto della tradizione”, ha detto Marco Brandani, produttore e presidente del Gruppo Lievitati da Ricorrenza di Unione Italiana Food.
La Pasqua e la colomba
Allargando lo sguardo alla Pasqua, viene festeggiata dal 94,4%, sia in forma religiosa che laica. Per il 75,8% è un’occasione dedicata alla famiglia, alla condivisione e alla convivialità. Per l’80% degli intervistati la colomba è tra i dolci del periodo pasquale che non possono mancare a fine pasto. Inoltre il 58,9% degli italiani afferma di consumare questo dolce lievitato anche nelle settimane che precedono e seguono la festività. Una passione che non è limitata alla Pasqua, tanto che il 77,9% degli italiani la vorrebbe gustare tutto l’anno. Inoltre gli italiani mostrano una crescente curiosità per le nuove interpretazioni: il 64,5% apprezza le diverse varianti disponibili a scaffale. Tra le più amate spiccano la colomba con gocce di cioccolato (42,7%) e quelle farcite con creme, pistacchio o cioccolato (36,3%), seguite dalle versioni senza canditi (25,0%).