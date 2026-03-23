Pasqua e la colomba, per l’80% degli italiani il dolce non può mancare a tavola

La Pasqua si vicina, e in questa occasione il progetto “Buone Fette” di Unione Italiana Food - l’Associazione di categoria aderente a Confindustria - racconta la colomba come protagonista della tradizione dolciaria italiana. “Per acquistare una colomba di qualità, il primo consiglio è quello di orientarsi verso i grandi marchi, realtà che hanno saputo trasferire su scala industriale il saper fare dei grandi pasticceri e replicare con rigore un processo tradizionalmente artigianale” ha detto Luca Ragaglini, vice-dirette di Unione Italiana Food. Importante è poi “verificare è che la confezione riporti la denominazione colomba: questo significa che il prodotto rispetta il disciplinare previsto dal Decreto che dal 2005 definisce con precisione gli ingredienti, la lavorazione e caratteristiche fondamentali di questo lievitato”.