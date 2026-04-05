Uova di Pasqua con vermi, sequestrata azienda dolciaria dell'Avellinese

Invece della tradizionale sorpresa, nelle uova di Pasqua c'erano i vermi. Per questo motivo un'azienda dolciaria dell'Avellinese è stata chiusa dall'Asl per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il personale del Dipartimento di prevenzione è intervenuto, insieme ai carabinieri, dopo la denuncia presentata da dirigenti scolastici e genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia, che avrebbero - appunto - acquistato uova di cioccolato con la presenza di vermi.