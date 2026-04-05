Uova di Pasqua con vermi, sequestrata azienda dolciaria dell'Avellinese
ll caso denunciato da un gruppo di studenti napoletani in gita in Irpinia
Invece della tradizionale sorpresa, nelle uova di Pasqua c'erano i vermi. Per questo motivo un'azienda dolciaria dell'Avellinese è stata chiusa dall'Asl per gravi violazioni delle norme igienico-sanitarie. Il personale del Dipartimento di prevenzione è intervenuto, insieme ai carabinieri, dopo la denuncia presentata da dirigenti scolastici e genitori di studenti napoletani in gita in Irpinia, che avrebbero - appunto - acquistato uova di cioccolato con la presenza di vermi.
Cosa è successo
Secondo quanto riportato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha diffuso su Facebook le foto delle uova pasquali "incriminate", durante la visita in Irpinia alcuni alunni avrebbero consumato prodotti a base di cioccolato distribuiti dall'azienda. All'interno dei dolci sarebbero stati rinvenuti in più casi vermi o larve.
Le analisi all'Istituto zooprofilattico
I prodotti riconducibili allo stesso lotto sono stati sequestrati e inviati all'Istituto zooprofilattico del Mezzogiorno di Portici (Napoli) per essere analizzati. Nel corso dei controlli all'interno dell'azienda sono stati trovati anche alimenti privi di tracciabilità che sono stati posti sotto sequestro.