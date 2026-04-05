Padova, il cantiere del tram non chiude a Pasqua grazie agli operai musulmani
L'assessore: "Tanti di loro si sono presi qualche giorno di ferie durante il ramadan. Ora si sono messi a disposizione in questa festa cristiana"
I cantieri per la costruzione della nuova linea dei tram di Padova non si fermano nemmeno a Pasqua e a Pasquetta grazie alla collaborazione degli operai di fede musulmana. A darne notizia in queste ore sono stati diversi media locali. Molti di loro avevano preso qualche giorno di ferie durante il Ramadan e ora si sono resi disponibili per la festività cristiana. Una collaborazione significativa, anche per rispettare una scadenza molto importante.
Cantieri operativi grazie agli operai musulmani
Il conto alla rovescia infatti corre veloce e segna meno 89 giorni: sono quelli che mancano al 30 giugno, data entro cui i lavori (almeno le opere civili) devono essere conclusi per ottenere i fondi del Pnrr. Tre settimane fa, proprio per stare nei tempi, era intervenuta una delibera della Giunta comunale, approntata dall'assessore alla Mobilità Andrera Ragona, con cui in pratica si consentiva all'impresa appaltante della linea di lavorare tutti i giorni dalle ore 7.00 alle 19.00, sabato e domenica compresi. La novità di questi giorni è che appunto i cantieri non si fermano nemmeno nel weekend pasquale grazie in particolare alla collaborazione di diversi lavoratori musulmani che si sono resi disponibili su base volontaria.
L'assessore: "Tanti di loro avevano preso ferie durante il Ramadan"
"Tra gli operai quelli che stanno realizzando le due nuove direttrici tranviarie - ha spiegato Ragona - ci sono molti lavoratori musulmani, soprattutto marocchini e tunisini, che su base volontaria si sono resi disponibili a portare avanti i cantieri pure a Pasqua e Pasquetta. Durante il mese di Ramadan, tanti di loro si sono presi qualche giorno di ferie. E perciò adesso si sono appunto messi a disposizione per lavorare in queste giornate di festa per i cristiani".