"Tra gli operai quelli che stanno realizzando le due nuove direttrici tranviarie - ha spiegato Ragona - ci sono molti lavoratori musulmani, soprattutto marocchini e tunisini, che su base volontaria si sono resi disponibili a portare avanti i cantieri pure a Pasqua e Pasquetta. Durante il mese di Ramadan, tanti di loro si sono presi qualche giorno di ferie. E perciò adesso si sono appunto messi a disposizione per lavorare in queste giornate di festa per i cristiani".