Monza, alunni in gita alla moschea: è polemica

Dal canto suo la scuola, all'interno della circolare scolastica presente sul sito dell'istituto, specifica nel dettaglio tutti gli obiettivi della visita d'istruzione. Obiettivi di carattere didattico culturale tra i quali si citano l'approfondimento e la conoscenza "dell’Islam in alcuni aspetti e tematiche particolarmente importanti" e "il radicamento e le manifestazioni dell’Islam sul nostro Territorio" ma anche il rispetto del "luogo di culto islamico - la Moschea - con comportamenti adeguati e la considerazione delle "diverse culture e religioni come una ricchezza da rispettare". La gita, si legge nella circolare, ha anche finalità educative come la "promozione del dialogo interculturale e del rispetto" e la "decostruzione dei pregiudizi e degli stereotipi".