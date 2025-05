Treviso, alunni veneti in preghiera in moschea: il ministero chiede verifiche

Subito è scattata l'indignazione della politica: a far inalberare Lega e Pd, riferisce "Il Gazzettino", è stata una foto in cui si vedono i bambini inginocchiati in direzione della Mecca e pregare con l'imam. "Immagini che fanno gelare i sangue nelle vene" è il giudizio lapidario di Alberto Villanova, capogruppo della Lega in Consiglio regionale del Veneto, a cui fa eco il segretario provinciale del Pd trevigiano, Giovanni Zorzi il quale, pur evidenziando l'importanza del dialogo interreligioso, avrebbe "scelto forme più laiche per rivolgere alla fine il doveroso messaggio di pace".