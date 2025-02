Scuola, Valditara: "Sul niqab ha ragione il Garante, serve una legge"

Il caso è scoppiato in questi giorni: a Montefalcone (Gorizia) prima di entrare in classe alle 8, in una stanza appartata, la referente dell'istituto superiore Sandro Pertini alza il velo nero e si sincera che a entrare a scuola siano le allieve iscritte. Si tratta di 5 ragazze. E' la prassi, non codificata ma adottata, per le studentesse islamiche che per fede indossano il niqab a lezione.