Lega Lombarda: "Vietare il burqa a scuola e negli edifici comunali"

Vietare il velo come il burqa o il niqab negli edifici pubblici, anche quelli comunali, e nelle scuole. Lo chiede una mozione depositata dalla Lega Lombarda che sarà discussa nel prossimo Consiglio regionale. Il documento, che impegna la Giunta a dare piena attuazione alla delibera del 2015, rinnova "l'invito ai Comuni per assicurare il rispetto della delibera nei propri edifici pubblici e invita il governo nazionale a valutare l'estensione della misura a tutti gli ambienti scolastici". "Burqa e niqab - sottolinea la Lega - sono strumenti di oppressione nei confronti delle donne che non possiamo tollerare".