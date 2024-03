Velo islamico, Salvini: altro che buonismo, a scuola si rispetti nostra cultura

Matteo Salvini esprime "solidarietà al preside del liceo francese Maurice Ravel che dopo aver vietato il velo islamico a scuola, si è dimesso dopo aver ricevuto minacce di morte.

Altro che "buonismo", occorre riportare sui banchi di scuola il rispetto per gli insegnanti e per la nostra cultura", scrive su X il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini, postando una foto relativa alle dimissioni del preside del liceo parigino con la didascalia "Preside vieta il velo islamico a scuola e riceve minacce di morte. L'uomo si dimette: 'non c'è sicurezza'".