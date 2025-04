Monfalcone (Gorizia), alle elezioni comunali anche un "partito islamico"

In attesa di conoscere il nome del nuovo sindaco di Monfalcone, in provincia di Gorizia, l’attenzione è focalizzata sulla presenza tra i candidati di Bou Konate, fondatore di una lista islamica che sta suscitando non poche reazioni. Sostenuto dall’ex deputato Aboubakar Soumahoro, Konate rappresenta una novità assoluta per la politica locale.