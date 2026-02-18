Musulmani senza luoghi di culto a Monfalcone: la Chiesa concede alcuni spazi

"Bisogna superare paure e diffidenze", afferma don Zanetti, sottolineando che, grosso modo, il periodo di Quaresima cattolico e il digiuno musulmano coincidono. I due parroci hanno stabilito, in base alle esigenze della delle due comunità, un dettagliato calendario in modo da consentire a cattolici e musulmani di professare il proprio culto. "Tutti hanno diritto di poter professare e pregare secondo la propria esperienza religiosa, senza entrare nelle polemiche", il pensiero di monsignor Zuttion e don Zanetti.