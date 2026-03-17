Svastica sulla torta di compleanno, pasticceria di Matera nella bufera | Il titolare spiega: "Un cliente voleva fare uno scherzo al figlio"
L'esercizio commerciale ha postato la foto del dolce su Instagram, scatenando l'indignazione degli utenti. Poi le scuse
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Una pasticceria di Matera è finita nella bufera per aver pubblicato su Instagram la foto di una torta di compleanno con una svastica e il simbolo delle Ss, la formazione paramilitare nazista. Il dolce, realizzato su richiesta di un papà per il figlio 19enne, è stato fotografato e postato sui social diventando virale in pochi minuti e suscitando indignazione da parte di molti utenti. "Era la richiesta di un cliente che voleva fare uno scherzo al figlio", ha spiegato la pasticceria, che dopo le polemiche ha rimosso il post.
Le scuse della pasticceria: "Post fatto con leggerezza"
Il titolare della pasticceria si è scusato. "È stato un post fatto con leggerezza e velocità, senza il giusto approfondimento. Chiaramente prendiamo le distanze dal contenuto e chiediamo scusa per la pubblicazione di un post che non condividiamo nei contenuti. Abbiamo ingenuamente pensato alla parte artistica della torta, senza ragionare sul messaggio che si celava dietro - ha spiegato -. Il cliente voleva semplicemente fare uno scherzo al figlio, ma noi non sapevamo cosa fosse. Chiediamo scusa".