Concorso notai, finisce in Rete la graduatoria con giudizi inappropriati dei commissari
Al fianco dei nomi soprannomi e osservazioni come "candidato garibaldino" o "salvato sul commerciale". I consumatori pronti a chiedere l'annullamento
Dal "graziato", "è carina", "fenomeno" fino ad accostare i candidati a Sant'Emanuele o Santa Caterina. Sono soltanto alcune delle annotazioni inserite al fianco di diversi nomi di candidati al concorso notarile che hanno superato la prova scritta nel novembre 2024. A loro a breve il compito di sostenere l'orale. Il file è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale del notariato ma online è finita la versione con gli appunti degli esaminatori. Commenti sessisti, valutazioni inopportune e addirittura paragoni ai santi: in molti ora si interrogano sull'imparzialità della commissione, composta da docenti, magistrati e notai che, secondo alcuni, avrebbero usato tali espressioni anche per nascondere presunti favori in caso di superamento della prova da parte del candidato.
Consumatori sul piede di guerra
Un monitoraggio su alcuni candidati che ha spinto il Codacons a valutare la possibilità di intraprendere vie legali per ottenere l'annullamento e la ripetizione del concorso (oltre ai possibili ricorsi da parte degli esclusi). Secondo l'associazione, le frasi e i commenti comparsi sul sito farebbero presumere una violazione dell'obbligo di anonimato che deve caratterizzare le prove scritte.