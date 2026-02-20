Concorso notai, finisce in Rete la graduatoria con giudizi inappropriati dei commissari

Dal "graziato", "è carina", "fenomeno" fino ad accostare i candidati a Sant'Emanuele o Santa Caterina. Sono soltanto alcune delle annotazioni inserite al fianco di diversi nomi di candidati al concorso notarile che hanno superato la prova scritta nel novembre 2024. A loro a breve il compito di sostenere l'orale. Il file è stato pubblicato sul sito del Consiglio nazionale del notariato ma online è finita la versione con gli appunti degli esaminatori. Commenti sessisti, valutazioni inopportune e addirittura paragoni ai santi: in molti ora si interrogano sull'imparzialità della commissione, composta da docenti, magistrati e notai che, secondo alcuni, avrebbero usato tali espressioni anche per nascondere presunti favori in caso di superamento della prova da parte del candidato.