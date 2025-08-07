"Cercasi cameriera carina per bar": polemiche per un annuncio di lavoro nel Trevigiano

Come riporta la Stampa, il numero di telefono riportato sul volantino porterebbe a un uomo originario della Lombardia, che avrebbe scelto la città del Trevigiano per avviare la sua attività. A chi lo chiama si presenta infatti come proprietario di un futuro bar a Oderzo. L'uomo, pur accettando le critiche, le avrebbe respinte sostenendo che il suo annuncio sia tutt'altro che offensivo: "Non ci vedo nulla di male, voglio solo una cameriera di bell'aspetto". Anzi, come scrive la Tribuna di Treviso, è stato anche più esplicito: "Ho diritto di scegliere collaboratrici non racchie".