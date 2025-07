Sirmione, street tutor tra i turisti per garantire decoro e sicurezza

"Ci sono quattro street tutor che consegnano un volantino con il regolamento, dove ci sono delle ordinanze che i turisti devono rispettare", prosegue elencando alcuni dei divieti in oggetto, come quello di calpestare le aree verdi o di girare senza maglietta.



Quindi, condividendo il supporto manifestato anche dai commercianti locali, Padovan conclude: "Sappiamo che il decoro e la sicurezza in questi ultimi periodi sono talmente importanti che un comune con un centro storico come quello di Sirmione deve far rispettare".

E come riportato dalla trasmissione di Canale 5 condotta da Dario Maltese e Carolina Sardelli, in casi estremi è anche possibile arrivare a delle sanzioni economiche da parte della polizia locale.