Troppi turisti a Sirmione, si valuta la tassa di accesso

Il sindaco Luisa Lavelli ha già parlato con la prefettura di Brescia per valutare misure per contingentare i flussi di turisti, "pur consapevole dell'eccezionalità dell'ultimo fine settimana" spiega. La minoranza in consiglio comunale chiede una seduta aperta alla cittadinanza dopo che commercianti e residenti hanno pubblicamente manifestato disappunto "per una situazione che sta diventando insostenibile". L'assessore alla Sicurezza Massimo Padovan spiega che "l'afflusso massiccio di turisti ha messo sotto pressione il nostro sistema urbano. È tempo di introdurre strumenti più moderni ed efficaci per gestire i flussi, che non possono più essere lasciati al caso o solo al buon senso. Il diritto alla bellezza deve camminare insieme al diritto alla vivibilità". Per l'assessore di Sirmione, serve "un pacchetto di misure da valutare insieme per giungere a una soluzione condivisa, efficace e sostenibile".