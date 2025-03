Baleari, imposte auto e raddoppio ecotassa contro turismo di massa

Il governo delle Baleari ha annunciato una nuova imposta sulle auto non immatricolate nell'arcipelago e un raddoppio dell'ecotassa di soggiorno per i turisti in un piano per frenare il turismo di massa, sull'onda delle proteste dei residenti contro gli "effetti devastanti" sulla vivibilità dell'arcipelago mediterraneo. "Queste isole sono arrivate al limite", ha detto l'assessore al Turismo, Jaume Bauza, annunciando le proposte in conferenza stampa. La nuova tassa sulle auto per i turisti, pensata per gli oltre 60mila veicoli in affitto che sbarcano ogni estate sulle isole, sarà fra i 50 e gli 85 euro, con una tariffa fissa in entrata e una variabile in uscita, in funzione delle emissioni del veicolo. Ci sarà poi un aumento del 50% della ecotassa pagata dai turisti, fino a 6 euro per notte da marzo a dicembre, che nel caso dei croceristi passerà dagli attuali 2 euro a 6 euro al giorno.