Capri, arriva l'ordinanza anti petulanza: multe fino a 694 euro per chi insiste troppo con i turisti

"C'è una tendenza, soprattutto nella zona di Marina Grande, a disturbare i turisti ed è una cosa veramente molto fastidiosa per noi capresi. Quando vado lì, vedo i turisti continuamente fermati dalle barche, dai ristoranti e dai bar. Io me ne vergogno come caprese e come imprenditrice", spiega ai microfoni di "Mattino Cinque News" una gelataia. E prosegue: "Penso che ledere la libertà dei turisti di poter passeggiare, guardare o fermarsi dove desidera è veramente esagerato ed è un continuo". Ad aggiungersi alla signora è un altro imprenditore che spiega: "Marina Grande è la zona del porto, è il biglietto da visita dell'isola e non è mai un bel biglietto. Con questa ordinanza si mira a salvaguardare il decoro dell'isola e l'integrità dell'esperienza dei turisti che non devono essere aggrediti". Infine, a confermare la situazione, sono anche alcune turiste che al programma di Canale 5 raccontano: "Ci è successo di essere fermate più volte, soprattutto per le gite in barca".