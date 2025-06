"Gigi & Friends", da Elodie a Fiorella Mannoia: le più belle esibizioni della serata

"Gigi & Friends-Sicily For Life", in onda su Canale 5 martedì 24 giugno, è stata una serata speciale all'insegna della musica e della solidarietà. Sul palco allestito nello stadio "Renzo Barbera" di Palermo, Gigi D'Alessio ha duettato con alcuni dei principali artisti del panorama musicale italiano sulle note dei suoi più grandi successi, con anche alcune hit degli ospiti. Oltre al divertimento, l'evento ha avuto anche una forte valenza solidale: nel corso della serata, infatti, è stata promossa una raccolta fondi a sostegno della realizzazione di un poliambulatorio per la cura delle malattie rare in ambito pediatrico a Palermo. Rivediamo alcune delle migliori esibizioni.