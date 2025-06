Gigi & Friends, il travolgente duetto con Elodie

Il brano a un certo punto cambia ritmo e il cantautore napoletano si inserisce con alcune strofe del suo brano "Guagliuncé" del 1999. Le sorprese per il pubblico, però, non finiscono qui. Al termine dell'esibizione, come ha scelto di fare per tutti gli ospiti, Gigi mostra una foto di Elodie da bambina. "Ero una bambina molto felice, avevo all'incirca 3 anni. Non ero per niente timida, anzi facevo amicizia con tutti e rischiavo di scappare, avevo molta fiducia nel prossimo. Alla fine ero come sono rimasta adesso: non è cambiato nulla", commenta l'artista romana.