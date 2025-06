"Sono stato contentissimo di stare in mezzo a una marea di gente. Ci sono state richieste per 2 milioni di persone ma, per questioni di ordine pubblico, ce ne sono state tra 500 e 600mila. Quella gente aveva bisogno di musica e di pace e io sono andato a portare anche quello, dov'è il male? Andrei anche in Ucraina e non vedrei l'ora. Quando è iniziata la guerra Russia-Ucraina io ho preso quattro ucraini, tre bambini e una mamma, e li ho tenuti un anno e mezzo fino a quando loro sono voluti rimanere ospiti a casa mia. Io sono nato per l'umanità nè per i partiti nè per le cosche. Io sono un uomo libero e non mi vendo", conclude il cantautore pugliese.