Romina Power attacca Al Bano: "Ha cantato 'Felicità' in Russia, mi dissocio" | Lui: "Coltellata mediatica"

"Dalla madre dei miei quattro figli non me lo sarei mai aspettato", ha continuato il cantante. "Ogni giorno continuo a ricevere coltellate mediatiche e attacchi sui social, ora anche da Romina. Sono rimasto veramente stupito, lei si dissocia da cosa? Chi l'ha invitata a San Pietroburgo a cantare Felicità? A me non risulta che lei sia stata invitata a esibirsi". Diversa la versione di Romina Power, che ai suoi follower ha precisato di essere stata lei a declinare l'invito: "Non ho accettato di prendere parte a quel concerto. Non mi sembra né il luogo, né il momento di cantare Felicità".