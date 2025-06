"Sarabanda Celebrity", la quarta puntata viene vinta dal team delle donne

La sfida tra Paola Iezzi e Rosa Chemical è stata molto combattuta. La cantante del duo Paola e Chiara è rimasta con un solo motivo non indovinato, sbagliando però "Bene ma non benissimo" di Shade. Rosa Chemical ha avuto la possibilità di portare la gara allo spareggio, ma non è riuscito a indovinare l'ultimo brano lasciando la vittoria in mano alle donne.