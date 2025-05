Sono passati ormai due anni dall'uscita del singolo "Made in Italy" di Rosa Chemical, presentato in gara sul palco del Festival di Sanremo 2023. Nonostante l'ottavo posto nella classifica finale, il brano è stato uno dei più ascoltati e cantati di quell'edizione con 2 dischi di platino per le oltre 200mila copie vendute. Un grande successo apprezzato dal pubblico che anche l'esibizione nel corso della prima puntata di "Sarabanda Celebrity" non fa che confermare. Non appena cominciano le prime note di "Made in Italy" le persone in studio sono già pronte per cantare a squarciagola. Rosa Chemical si prende il centro del palco e inizia a scatenarsi, accompagnato dalle torce degli smartphone che creano un'atmosfera unica. L'applauso e il boato finale del pubblico chiudono così una prima puntata decisamente frizzante.