"Gigi & Friends", il commovente duetto con il figlio LDA e la foto da bambino

La canzone, inclusa nel nuovo album "Fra" di Gigi D'Alessio, presenta un ritmo più incalzante rispetto alla versione originale del 2006. L'aggiunta della parte rap interpretata da LDA conferisce al brano un tocco di modernità, rendendolo ancora più coinvolgente. Questi elementi innovativi si riflettono anche nell’esibizione dal vivo: Gigi e Luca riescono a catturare l’attenzione del pubblico, e la loro complicità padre-figlio emoziona profondamente gli spettatori. Al termine della performance, i due artisti mostrano una foto che li ritrae insieme, con LDA ancora bambino. "Vedi? Ero piccolo, ma avevo già il microfono in mano", scherza il giovane cantante. Poi, rivolgendosi al padre, aggiunge con gratitudine: "Il momento più bello passato insieme è stato quando mi hai portato per la prima volta in studio. È lì che mi hai fatto innamorare di questo mestiere, e te ne sarò grato per tutta la vita".