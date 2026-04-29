Clima, Copernicus: "Nel 2025 temperature sopra la media nel 95% dell'Europa"

Unica nota positiva, le energie rinnovabili hanno fornito quasi la metà (46,4%) dell'elettricità in Europa nel 2025, con l'energia solare che ha raggiunto un nuovo record di contributo del 12,5%. Florian Pappenberger, direttore generale del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine, ha dichiarato: "L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente e gli impatti sono già seri. Quasi tutta la regione ha registrato temperature annuali superiori alla media. Nel 2025, la Norvegia, la Svezia e la Finlandia subartiche hanno registrato la peggiore ondata di caldo mai registrata con 21 giorni consecutivi e temperature superiori ai 30°C all'interno dello stesso Circolo Polare Artico".