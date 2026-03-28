Scatta alle 20.30 del 28 marzo "Earth Hour - L'Ora della Terra", l'iniziativa promossa dal Wwf, alla 20esima edizione, che invita cittadini, enti e istituzioni a spegnere le luci per un'ora come gesto simbolico - ma potente - di attenzione verso il pianeta per salvarlo. Coinvolgerà Paesi e città di tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti, edifici, piazze e strade. L'obiettivo è sensibilizzare tutti a lavorare insieme per combattere la crisi climatica e il riscaldamento globale, anche attraverso lo spegnere le luci per un'ora e favorire il risparmio energetico. Il messaggio è chiaro: insieme si può affrontare la crisi climatica.