Earth Hour 2026, scattano i sessanta minuti al buio per il clima e il pianeta
Appuntamento in Italia alle 20.30 del 28 marzo: si spengono le luci di casa ma anche monumenti e luoghi simbolo
Il Colosseo al buio per l'Earth Hour 2025 © Ansa
Scatta alle 20.30 del 28 marzo "Earth Hour - L'Ora della Terra", l'iniziativa promossa dal Wwf, alla 20esima edizione, che invita cittadini, enti e istituzioni a spegnere le luci per un'ora come gesto simbolico - ma potente - di attenzione verso il pianeta per salvarlo. Coinvolgerà Paesi e città di tutto il mondo con lo spegnimento simbolico delle luci di monumenti, edifici, piazze e strade. L'obiettivo è sensibilizzare tutti a lavorare insieme per combattere la crisi climatica e il riscaldamento globale, anche attraverso lo spegnere le luci per un'ora e favorire il risparmio energetico. Il messaggio è chiaro: insieme si può affrontare la crisi climatica.
Il messaggio del Wwf per l'Earth Hour 2026
Le rinnovabili sono la soluzione alla crisi climatica che affligge il Pianeta e allo stesso tempo, liberandoci dai combustibili fossili spesso prodotti dove c'è una dittatura e guerra, sono l'energia per la pace. Con questo messaggio il Wwf presenta l'Earth Hour in programma sabato 28 marzo in tutto il mondo.
L'Earth Hour - viene spiegato - è "la più grande mobilitazione globale per il clima e la natura, nata 20 anni fa grazie al Wwf. Un'ora al buio per il futuro del Pianeta. Un futuro sempre più in bilico, stretto tra la crisi climatica e i conflitti che insanguinano il Pianeta. Ma le due crisi sono strettamente collegate".
Si spengono anche i monumenti
Sessanta minuti al buio nelle case e negli uffici ma anche nei luoghi simbolo delle città. Restando in Italia, A Roma l'appuntamento centrale sarà alla Fontana dell'acqua Paola, al Gianicolo; si spegneranno anche le luci anche del Colosseo e di San Pietro. Parteciperà anche la Torre del Filarete del Castello Sforzesco di Milano, il Maschio Angioino a Napoli, la Mole Antonelliana a Torino, a Piazza San Marco a Venezia.
E ancora, il Comune di Bolzano aderisce anche quest'anno a "Earth Hour - L'Ora della Terra", spegnendo l'illuminazione di due luoghi simbolo: oltre alla facciata storica dello stadio Druso, che negli ultimi anni è sempre stata interessata dall'iniziativa, quest'anno verrà coinvolta anche l'illuminazione della facciata del municipio. Ad Assisi si spegne la Rocca Maggiore