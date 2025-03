Earth Hour 2025: costruiamo un futuro sicuro a partire dal nostro presente

In vista della Giornata Mondiale dell’Acqua di domani 22 marzo, il WWF Italia invita cittadini, comunità e aziende a spegnere le luci e regalarsi un'ora per la Terra o a dedicare 60 minuti ad un’azione positiva per il futuro del nostro fragile Pianeta. Sappiamo tutti che l’acqua dolce è una risorsa preziosissima e limitata. Una ricchezza per l’essere umano e per la natura, oggi minacciata dal cambiamento climatico a cui si aggiunge in Italia la cattiva gestione delle acque messa in atto dalle istituzioni. Da un lato il fenomeno si concretizza in lunghi periodi di siccità: in questi ultimi 30 anni ampie porzioni del nostro territorio sono state interessate da siccità e se la siccità del 2022 ha colpito soprattutto il nord Italia (in particolare il bacino del Po che è una delle aree storicamente più ricche d’acqua), il 2024 è stato l'anno più caldo mai registrato a livello globale in particolare per regioni come la Sicilia e la Basilicata. In queste regioni la disponibilità di acqua è gestita in maniera pessima. In Sicilia solo 30 invasi su 47 sono attivi, mentre in Basilicata solo 3 su 14 sono ad “esercizio normale” e a ciò si somma il problema delle perdite idriche che, sempre in Basilicata arriva a punte del 65,5% dell'acqua dispersa con l’imbarazzante primato di Potenza con il 71%, mentre in Sicilia la perdita idrica nel 2022 nella fase di immissione in rete è stata del 51,6%.