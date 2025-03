L’Italia è il terzo maggior importatore europeo di beni che causano deforestazione

Le stime indicano che ogni anno vengono rase al suolo decine di migliaia di foreste nel mondo, soprattutto in Paesi tropicali, per importare materie prime che vengono lavorate o consumate in Italia. Ad esempio, importiamo il 100% sia del caffè non torrefatto, principalmente dal Brasile (31%) e dal Vietnam, confermandoci così il terzo maggior importatore globale di caffè verde nonché il primo in Europa, sia dell’olio di palma di cui siamo i maggiori importatori europei, soprattutto da Paesi ad alto rischio deforestazione come Indonesia e Malesia. Inoltre, più della metà (50,6%) dei prodotti derivanti dagli allevamenti di bovini (carne, pelle) che entrano in Europa è importato dall’Italia: ad esempio, produciamo il 25% di tutte le pelli del mondo, ma il 90% della materia prima viene importata, soprattutto dal Brasile, Paese da cui importiamo anche la maggior parte della soia, la quasi totalità della quale è impiegata come mangime animale.