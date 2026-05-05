È qui che il trend incontra una verità scientifica: la dipendenza da fumo non è solo chimica. Accanto alla nicotina esiste una componente comportamentale potentissima fatta di rituali, pause e micro gesti ripetuti. Secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, modificare le abitudini quotidiane e introdurre comportamenti sostitutivi può aiutare, soprattutto nelle prime fasi di cessazione. In altre parole: sì, addentare una mela, invece, di accendere una sigaretta ha una sua logica. Ma non è la soluzione definitiva perché il problema è ciò che la mela non fa: non interviene sulla dipendenza da nicotina, che agisce direttamente sul cervello stimolando il rilascio di dopamina, il neurotrasmettitore del piacere.