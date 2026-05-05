Secondo le stime disponibili, in Italia sono circa 10 milioni le persone che fumano. Ogni anno il tabacco causa una media di 93mila morti. Numeri che non sono cambiati di molto nonostante i rincari degli ultimi mesi. Anzi, negli ultimi quattro anni l'uso della sigaretta elettronica e di prodotti a tabacco riscaldato non bruciato sono schizzati dal 3,9% al 7,4% dilagando soprattutto tra i più giovani (16,5% tra i 18 e i 34 anni). A essere particolarmente colpite anche le donne, tra cui si è registrato dal 2003 al 2017 un incremento dell'84,3% di incidenza del tumore ai polmoni. "I dispositivi elettronici non rappresentano una scelta verso l'abbandono, ma piuttosto l'occasione per un uso congiunto dei diversi prodotti", hanno spiegato AIOM e Fondazione AIRC. Combinare sigarette tradizionali ed elettroniche è una nuova prassi che, come dimostrato da un'equipe di ricercatori universitari del Nuovo Galles del Sud su Carcinogenesis, quadruplica il rischio di cancro ai polmoni rispetto alle sole sigarette tradizionali. A prescindere dall'età del fumatore.