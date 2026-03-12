Sigarette, scattano altri rincari: ecco su quali marchi

Sigaretta, quanto mi costi? Scattano venerdì 13 marzo i nuovi rincari che vanno a colpire le tasche dei fumatori italiani per i tabacchi lavorati. Dopo gli aumenti più recenti di febbraio, questo è il quarto intervento in salita da inizio anno: è, infatti, un ulteriore passaggio del processo di adeguamento fiscale che coinvolge l'intero comparto e che si traduce in listini aggiornati nelle tabaccherie di tutta Italia. Ecco quali sono i nuovi marchi coinvolti, così come previsto dalla Manovra 2026 con la sua doppia finalità: garantire il gettito erariale e tutelare la salute pubblica.