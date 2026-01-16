Sigarette, dalla manovra arriva il primo aumento: fino a 30 centesimi in più a pacchetto

Poi nei prossimi giorni i Monopoli aggiorneranno i listini anche delle altre marche. Solo nel 2026 all'Erario arriveranno circa 900 milioni in più. Aumenteranno anche i sigari e il tabacco trinciato ma non il tabacco "riscaldato", come per esempio quello della marca "Terea". Un mercato verso il quale le grandi multinazionali stanno convergendo. Il dibattito sulle sigarette è comunque destinato a proseguire: anche se l'aumento che scatta il 16 gennaio è inferiore a quanto ipotizzato in fase di discussione della manovra, è da segnalare che da anni l'associazione degli oncologi chiede un aumento da 5 euro a pacchetto. Servirebbero a pagare il costo sociale, in termini di cure sanitarie, che questa abitudine comporta.