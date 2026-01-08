Federconsumatori, nel 2026 per le famiglie in arrivo aumenti per 672 euro

Secondo il presidente di Assoutenti, Gabriele Melluso, le festività che si sono appena concluse hanno inciso particolarmente sull'aumento del prezzo del carrello della spesa. "Per effetto delle festività e dei maggiori consumi delle famiglie, i prezzi di cibi e bevande tornano a rialzare la testa, e segnano a dicembre un +2,6% con un aggravio di spesa, solo per gli acquisti alimentari, pari a +241 euro annui per una famiglia con due figli" ha commentato Melluso. Si tratta di una situazione, quella degli aumenti nel settore alimentare, che prosegue dal 2021. Una condizione che ha costretto, e continua a costringere, le famiglie a tagliare i propri consumi e a ridurre la qualità degli alimenti a tavola.