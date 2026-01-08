A novembre disoccupazione al 5,7%: mai così bassa

Il tasso di disoccupazione a novembre 2025 ha toccato il dato più basso dall'inizio delle serie storiche nel 2004: -5,7%. Anche quello giovanile è in calo, al 18,8%, secondo le prime stime provvisorie diffuse dall'Istat. Nel confronto mensile, la diminuzione delle persone in cerca di lavoro registrata a novembre (-2%, pari a -30mila) riguarda gli uomini, le donne e tutte le classi d'età. Non interessa, invece, i giovani tra i 25 e i 34 anni, per i quali il numero dei disoccupati è in leggero aumento.



La crescita degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (+0,6%, pari a +72mila unità) interessa entrambi i generi e tutte le classi d'età, fatta eccezione per i 25-34enni, tra i quali il numero di inattivi è in calo. Il tasso di inattività sale al 33,5% (+0,2 punti). Rispetto allo stesso mese del 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-6,7%, pari a -106mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-0,3%, pari a -35mila unità).