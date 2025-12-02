Logo Tgcom24
In evidenza
Elezioni regionaliGarlascoGuerra in MediorienteGuerra in UcrainaGrande FratelloEmergenza ClimaTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Economia
I dati Istat

Lavoro, la disoccupazione scende al 6% a ottobre: al 19,8% tra i giovani

Il numero degli inattivi tra i 15 e i 64 anni rimane sostanzialmente invariato

02 Dic 2025 - 10:29
© ansa

© ansa

A ottobre il tasso di disoccupazione in Italia scende al 6%, con una diminuzione di 0,2 punti percentuali rispetto al mese precedente. Il dato, diffuso dall'Istat, evidenzia un calo anche tra i più giovani, per cui la disoccupazione si attesta al 19,8%, in diminuzione di 1,9 punti. Secondo le stime, le persone in cerca di lavoro risultano in diminuzione del 3,7%, pari a circa 59mila unità in meno. La flessione riguarda sia uomini che donne e interessa tutte le fasce d’età considerate.

Leggi anche

Lavorare non basta: sempre più occupati sono in difficoltà economica

Istat, i dati sull'occupazione

Istat, disoccupazione stabile al 6,3%: crescita record occupazione al Mezzogiorno | Gli over 50 al lavoro superano per la prima volta i 10 milioni

Tasso dell'inattività stabile al 33,2%

 Sul fronte dell'inattività, la situazione rimane sostanzialmente stabile: il tasso tra i 15 e i 64 anni si conferma al 33,2%. Tale stabilità è il risultato dell'aumento degli inattivi tra i 15 e i 34 anni e della contestuale riduzione tra chi ha almeno 35 anni.

Rispetto a ottobre 2024, cala sia il numero di persone in cerca di lavoro (-2,2%, pari a -34mila unità) sia quello degli inattivi tra i 15 e i 64 anni (-1,4%, pari a -171mila unità).

Ti potrebbe interessare

lavoro
disoccupazione

Sullo stesso tema