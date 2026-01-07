L'inflazione a dicembre torna a correre: +0,2% sul mese, +1,2% sull'anno

L'indice Nic su base mensile torna positivo dopo tre mesi di cali
© ansa
Secondo le stime preliminari, nel mese di dicembre 2025 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (Nic), al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,2% su base mensile e dell'1,2% su base annua (dal +1,1% del mese precedente) tornando al livello di ottobre. "Nella media 2025, i prezzi al consumo risultano cresciuti dell'1,5% rispetto all'anno precedente, in accelerazione in confronto al dato registrato nel 2024 (+1,0%)" commenta l'Istat. A dicembre l'indice dei prezzi torna positivo, dopo i cali di settembre, ottobre e novembre.